Das Verkehrsdezernat in Dresden will Umleitungen rund um die teilweise eingestürzte Carolabrücke verbessern. Wie die Stadt mitteilte, werden die Ausweichstrecken stark genutzt. So werde die Albertbrücke seit dem Einsturz zusätzlich von 15.000 Fahrzeugen pro Tag befahren. Gleichzeitig komme es vermehrt zu Unfällen mit Verletzten auf der Altstädter Brückenseite. Auch auf der Neustädter Seite habe der Verkehr stark zugenommen. Neue Abbiegespuren und veränderte Ampelschaltungen sollen helfen.