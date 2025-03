Der Wegfall der Carolabrücke in Dresden belastet vor allem die Albertbrücke. Laut einer städtischen Analyse fahren inzwischen 88 Prozent mehr Kraftfahrzeuge über die Brücke. Bei der Marienbrücke beträgt das Plus den Angaben zufolge 30 Prozent, während die Waldschlößchenbrücke mit einem Plus von acht Prozent weniger stark betroffen ist. Auf der Flügelwegbrücke und dem Blauen Wunder sei der Verkehr sogar um 15 bzw. sieben Prozent zurückgegangen.