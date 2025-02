335 Millionen in diesem und 348 Millionen Euro im kommenden Jahr seien vertretbar, so Bonew: "Wir haben eine planmäßige Entschuldung, allerdings habe ich momentan kein Zeitfenster, dass wir hier schuldenfrei sind. Wir müssen das so im Zaum halten, dass wir uns jedes Jahr die planmäßige Zinszahlung und Tilgung leisten können. Das heißt, wir sind einfach durch unsere Einnahmen in der Kreditaufnahme begrenzt." Schließlich wolle man nicht so hohe Schulden anhäufen, welche die nachfolgenden Generationen dann nicht bezahlen können.