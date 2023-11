Gneuß reagierte mit großer Freude auf die Ernennung zur neuen Stadtschreiberin. "Ich glaube, etwas Schöneres konnte mir gar nicht passieren. Ich bin total glücklich und kann es gar nicht fassen", sagte sie im Gespräch mit MDR KULTUR. Sie freue sich sehr auf die Monate in Dresden. "Ich habe eine ganz große Liebe und Empathie für die Stadt und auch ein großes Gefühl von Zuhause, wenn ich dort bin", so die Autorin.

Charlotte Gneuß wurde 1992 in Baden-Württemberg geboren, nachdem ihre Eltern Dresden vor dem Mauerfall verlassen hatten. Sie sagte, sie habe schon von klein auf ihre Familie dort häufig besucht. Später habe sie dann in Dresden Soziale Arbeit studiert. In ihrer Zeit als Stadtschreiberin wolle sie an einem neuen Romanprojekt arbeiten, verriet die Autorin weiter.