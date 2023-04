Um Europa unabhängiger von Chip-Importen aus Asien zu machen, wollen die EU-Staaten über 40 Milliarden Euro bereitstellen. Offenbar herrscht in Brüssel die Sorge, dass es wieder zu Störungen von Lieferketten kommen könnte. Wirtschaftsexperten halten die Milliardenförderung für Halbleiterfabriken in Deutschland jedoch für fragwürdig. "Es ist eine politische Entscheidung der EU, eine europäische Halbleiterindustrie aufzubauen. Ökonomisch lässt sich das nicht begründen", erklärt Ifo-Fachmann Joachim Ragnitz. Der Bedarf an Halbleitern wachse weltweit, so dass die Unternehmen ohnehin einen Anreiz hätten, in neue Produktionsstätten zu investieren. Die Subventionen dienten im Wesentlichen dazu, hohe Kosten in Europa zu kompensieren.