Milliarden an Fördermitteln für Halbleiterproduzenten in Europa im Gespräch

Europa will sich nun unabhängiger machen von asiatischen Produzenten. Berlin und Brüssel wollen die europäischen Halbleiterproduzenten mit Fördermitteln unterstützen – dabei geht es um Milliarden Euro. Und auch Intel fordert Subventionen, wenn das neue Werk gebaut werden sollte. Laut Handelsblatt wären rund acht Milliarden Euro aus öffentlicher Hand nötig.

Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig: "Es ist richtig, dass wir mit europäischer Hilfe Chips in Deutschland und Europa produzieren." Bildrechte: Jacob Müller

In Dresden verteidigt man solche Subventionen, es sei wichtig, technologische Entwicklungen zurück nach Europa zu holen. "Es ist richtig, dass wir mit europäischer Hilfe Chips in Deutschland und Europa produzieren. Und nicht mehr nur in Asien. Das ist klug und richtig. Weil wir müssen auch unsere Technologien schützen und voranbringen", betont Martin Dulig, Wirtschaftsminister von Sachsen.

Nachholebedarf beim Know-How

Subventionen seien in der Halbleiter-Produktion üblich, sagt Jan-Peter Kleinhans von der Stiftung Neue Verantwortung. Weltweit würde das so gehandhabt. Er steht der Chip-Produktion in Europa dennoch kritisch gegenüber. Die relevanten Akteure beispielsweise in Taiwan und Südkorea seien Europa technisch mindestens zehn Jahre voraus. Die Herstellung von Chips sei ein technisch komplexer Prozess, das Know-How dazu könne man nicht einfach in kurzer Zeit aufholen.

Experte: "Uns fehlt es an notwendigem Prozesswissen"

Jan-Peter Kleinhans ist in der Stiftung "Neue Verantwortung" aktiv. "Wir haben uns hier seit 20 Jahren nicht um moderne Fertigung gekümmert. Uns fehlt es an notwendigem Prozesswissen, um einen solch komplexen Fertigungsprozess erfolgreich betreiben zu können", sagt er. Anzunehmen, den technischen Rückstand problemlos aufholen zu können, grenze "geradezu an europäische Arroganz". Zudem sei es ein Trugschluss, zu glauben, dass Europa mit solchen Produktionshallen unabhängig produzieren könne.

"Auch Taiwan produziert nicht souverän. Es braucht bei der Chip-Produktion ein massives Zuliefersystem über mehrere Kontinente: Japanische Chemikalien, Equipment aus den Niederlanden oder US-amerikanische Design-Software", so Kleinhans. Autark zu produzieren sei nicht das richtige Ziel, eher die Wettbewerbsfähigkeit zu steigen. Das könne die EU, indem sie sich darauf fokussiere im Chip-Design ein relevanter Akteur zu werden.

Neues Intel-Werk in Dresden?

In Sachsen bleibt die Politik ambitioniert, will die Chip-Produktion in den Freistaat holen und gibt sich selbstbewusst. „Wir wissen, welches Potenzial der Standort um Dresden zu bieten hat und werden das bei den Gesprächen mit Intel einbringen“ so der sächsische Wirtschaftsminister Dulig. Intel will bis Jahresende entscheiden, wo das neue Werk entstehen soll. Bekommt Dresden den Zuschlag, könnte schon in zwei Jahren ein neues Werk im Silicon Saxony eröffnen.