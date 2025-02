Kino gerettet Cinemaxx Dresden schließt doch nicht

Laut der Cinemaxx-Gruppe konnte zwischen Kinobetreiber und Vermieter eine Einigung über den Verbleib am Standort erzielt werden. Somit bleibt das Kino am Dresdner Schillerplatz weiterhin für Kinofans der Stadt erhalten. Auch Gutscheine sollen weiterhin einlösbar bleiben. "Der Standort hat für uns eine große Bedeutung – nicht nur wegen seiner langen Geschichte, sondern vor allem wegen der treuen Besucher, die uns seit Jahren begleiten. Es ist uns ein Anliegen, auch in Zukunft ein Ort für gemeinsames Kinoerleben in Dresden zu sein", sagte Frank Thomsen, Geschäftsführer der Cinemaxx Kinos in Deutschland und Dänemark.