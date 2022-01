Uniklinik-Chef: Omikron ist auf Intensivstationen in Sachsen eine Rarität

Die strikten Corona-Schutzmaßnahmen Ende des vergangenen Jahres in Sachsen zahlen sich jetzt aus. Diese Einschätzung vertritt der Medizinische Vorstand des Universitätsklinikums Dresden, Michael Albrecht, mit Blick auf die im bundesvergleich aktuell recht niedrigen Inzidenzen im Freistaat.

Die Situation in den Krankenhäusern habe sich entspannt , "ich sehe auch keine Welle auf uns zurollen", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Omikron sei auf der Intensivstation die "absolute Rarität". Mit der Absage der Weihnachtsmärkte, Beschränkung von Gastronomie und Kontakten "haben wir in der Entstehungswelle von Omikron einen ziemlich guten Block gehabt" und sie zeitlich gestreckt.

Bei den nun zunehmenden Inzidenzen wird laut Albrecht nicht mehr von zehn, sondern nur einem Prozent Hospitalisierungsrate ausgegangen. "Wir bräuchten da Inzidenzen von 5.000 oder 6.000, um mengenmäßig wieder in so eine Region zu kommen", sagte der Intensivmediziner, der die Entwicklung durch tägliche Messung der Corona-Konzentration im Dresdner Abwasser sondiert - und damit auch die Dunkelziffer. "Was da drin ist, ist die Realität." Mit Blick nach vorn ist er sogar optimistisch: