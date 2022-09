An Terminvergabesystem festhalten

Aus Effizienzgründen will Bürgeramtschef Markus Blocher auch weiterhin am Terminvergabesystem festhalten. Für die Arbeit im Bürgeramt sei das von Vorteil, da sich so die Mitarbeiter auf die Termine vorbereiten könnten. Gleichzeitig soll in Zukunft der Dienstag als Tag für Bürger ohne Termin angeboten werden. Und die Sachbearbeiter sollen durch optimierte Arbeitsabläufe entlastet werden.

Blocher erklärt weiter: "Wir haben jetzt in Kürze die sogenannte Dokumentenausgabebox im Einsatz. Die vermeidet den Abholungstermin vor Ort. Der Antragssteller oder die Antragstellerin können an dieses Gerät und holen ihren Ausweis oder ihren Reisepass dann direkt an dem Gerät ab, ohne das ein Beschäftigter hier noch mal in dem Termin gebunden ist und der Bürger natürlich auch nicht."