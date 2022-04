Bislang fehlen für die Veranstalter dauerhafte Lösungsansätze für Pandemie-Zeiten – daran forscht Stefan Moritz . Das Gemeinschaftsprojekt von Wissenschaftlern der Uni Halle, der TU Berlin und der Charité ist als "Restart-19" durch ein Konzert mit Tim Bendzko in der Arena Leipzig bekannt geworden. Dabei wollten die Wissenschaftler herausfinden, ob es generell möglich ist, in Pandemiezeiten Veranstaltungen durchzuführen.

Inzwischen ist klar : Kritisch wird es bei Einlass und Pausen. So hat Stefan Moritz bisher herausgefunden, dass man im Schnitt bei einer Großveranstaltung etwa 60 bis 70 Kontakte hat – und davon etwa zehn lang genug wären, um sich anzustecken. Und dass ein einfaches Hygienekonzept – also jeden zweiten Sitzes freizulassen – das Risiko schon drastisch reduziert. Voraussetzung: Die Lüftung ist gut . "Wir wollen schauen, dass man mit den Daten dann vielleicht zu einem einfachen Bewertungssystem kommen, wo wir später sagen können: Das ist eine gute Halle, da können wir spielen", sagt Moritz. Die Erkenntnisse seiner Forschung schützen nicht nur vor Coronaviren. Sie minimieren im besten Fall das allgemeine Infektionsrisiko auf Veranstaltungen.

Alexander Dettke ist Veranstalter des Festivals "Wilde Möhre". Bildrechte: MDR exactly

Doch nicht alle Veranstaltungen mussten in den vergangenen Jahren abgesagt werden. Während Festivals wie Highfield und Fusion oder das Wave Gotik Treffen abgesagt wurden, hat die "Wilde Möhre" stattgefunden. "Wir waren schon mittendrin und hatten auch bereits ein Drittel unserer Gelder ausgegeben", sagt Veranstalter Alexander Dettke. Absagen wollte er nicht und dann habe es sich in Brandenburg so entwickelt, dass Festivals mit bis zu tausend Gästen stattfinden durften. So habe es im ersten Pandemie-Jahr sieben kleine Veranstaltungen statt einer großen gegeben.