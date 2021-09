Bei Corona-Impfungen setzt Sachsens Landesregierung ab Oktober auf ein Drei-Säulen-Modell. Wie Sachsens Sozialministerin Petra Köpping (SPD) nach der Kabinettssitzung am Dienstag sagte, sind die Impfungen dann bei den Haus- und Betriebsärzten, in Krankenhäusern oder durch mobile Impfteams möglich. Die 30 Teams des Deutschen Roten Kreuzes sollen laut Köpping noch bis zum Jahresende im Einsatz bleiben.

Die Impfteams würden auch die von der Sächsischen Impfkommission (SIKO) empfohlenen Auffrischungsimpfungen vornehmen. Diese Impfungen seien zunächst in Alten- und Pflegeheimen geplant. Die Impfzentren in Sachsen werden Ende September geschlossen. Dafür werden ab dem 1. Oktober auch in den Krankenhäusern verstärkt Coronaschutzimpfungen für die Bevölkerung angeboten. Eine Abfrage des Sozialministeriums ergab, dass etwa 6.000 Impfungen pro Woche in den Krankenhäusern vergeben werden können.