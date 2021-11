Seit Ende November empfiehlt die sächsische Impfkommission eine Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus für alle Menschen. Den sogenannten Booster wollen sich zunehmend mehr Menschen verpassen lassen. In den vergangenen fünf Wochen stieg die Nachfrage danach laut DRK Sachsen um 96 Prozent. Doch bei der extrem hohen Nachfrage kommen Hausärzte und mobile Impfteams nicht nach. Bei zahlreichen Hausärzten gibt es die nächsten Impftermine erst im Februar. Viele stellen sich daher bei den Impfaktionen der mobilen Teams an. Doch die müssen dann hunderte Impfwillige wegschicken, die sich oft schon stundenlang angestellt haben. Das sorgt für viel Frust – auf beiden Seiten.

Während die Corona-Inzidenzen auf Rekordhöhen steigen, gibt es nicht ausreichend Impfangebote für die Sachsen. Das kritisieren die Mitglieder der vier mobilen Impfteams Dresden in einem offenen Brief an die Landesregierung, das Gesundheitsministerium, an die Kassenärztliche Vereinigung und die Ärztekammer. Der Brief liegt dem MDR vor. In Dresden sind derzeit vier mobile Impfteams unterwegs, die zwischen mehr als zehn Standorten rotieren. Dazu gehören die TU Dresden, aber auch Gesundheitsämter, Rathäuser, Bürgersäle und Volkshochschulen.