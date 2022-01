In der DDR-Zeit war ich in keiner Partei. Erst nach der Wende bin ich in die CDU eingetreten. Damals dachte ich, ich kann die Welt verändern. Mehrmals kandidierte ich für den Stadtrat Dresden. Doch es gab zunehmend Probleme. Immer wieder musste ich mich für die CDU rechtfertigen. Das ist bald unerträglich geworden. Ich habe Gutes gewollt, hatte Ziele. Und dann war ich in der Tretmühle Partei. Da schleift man ab. Man muss sehr vielen Leuten sagen, was die hören wollen. Irgendwann waren mir Freizeit und Geld dafür zu schade.

Ordentliche Fußwege zum Beispiel, einen neuen Kindergarten für das Stadtviertel. Doch daran sind wir in der Stadtverwaltung gescheitert. In der Politik ist es nicht so, wie in einem Unternehmen, in dem man einfach beginnen kann, die Dinge umzusetzen. Erst muss man immer neue Anträge schreiben und dann bringt das doch nichts. So läuft es oft in der Politik.