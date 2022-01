Beim DSSV, dem Arbeitgeberverband deutscher Fitness- und Gesundheit-Anlagen, bestätigt man, dass nirgendwo Fitnessstudios so oft so flächendeckend dicht machen mussten, wie in Sachsen. Verbandssprecher Alexander Wulfs sagte: Nach einem zögerlichem Start nach dem zweiten Lockdown im Sommer konnten viele Studios wieder Neumitglieder gewinnen und eine positive Entwicklung feststellen, die ab Oktober und November 2021 wieder durch strenger werdende Regeln und vermehrte Infektionszahlen zunichte gemacht wurden.



Konkrete Zahlen über Insolvenzen in der Branche lägen dem Verband nicht vor, hieß es. Bleibt die Corona-Lage angespannt, seien weitere Schließungen zu befürchten. Ins Gewicht falle dabei unter anderem, dass monatelange keine Neuverträge geschlossen worden seien. In den ersten beiden Wochen dieses Jahres sei die Zahl der Neuverträge im Vergleich zu 2020 kurz vor Corona um zwei Drittel geringer ausgefallen. Der Verband macht dafür die 2G- und 2G+-Regeln verantwortlich.