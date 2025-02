"Das Winterkind ist ein Kind, das immer wieder innerlich einfrieren musste, um zu überleben", erklärte Langer im Gespräch mit MDR KULTUR den Titel des autobiographioschen Theaterstücks. Am Beispiel ihrer eigenen Lebensgeschichte verhandelt sie darin, wie es sich für sie angefühlt hat, als Kind in der DDR und damit in einem totalitären System aufzuwachsen.

Bereits mit sechs Wochen kam Lykke Langer in die Wochenkrippe – wurde also am Montag abgegeben und erst am Wochenende von den Eltern wieder abgeholt. Erinnerungen, die sich in Worte fassen lassen, hat sie an diese Zeit nicht, sagte sie im MDR KULTUR-Gespräch. Aber auch der Körper habe ein Gedächtnis und so hat sie versucht, diese Erinnerungen in Bewegungen auszudrücken.