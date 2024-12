In Dresden haben Landwirte von drei bäuerlichen Interessenverbänden vor dem Landtag demonstriert. Dort haben sie ein Protestschreiben an Sachsens Regionalentwicklungsminister Thomas Schmidt CDU) übergeben. Wie Marco Bernhardt vom Verein "Land schafft Verbindung" in Sachsen MDR SACHSEN sagte, richtet sich der Protest gegen den Freihandelspakt zwischen der EU und Südamerika. Das Abkommen könnte Qualitätsstandards bei den Erzeugnissen unterwandern, befürchten die Landwirte.