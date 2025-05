In Dresden sind am Freitagabend mehrere hundert Menschen durch die Neustadt gezogen. Unter dem Titel "Take back the night" protestierten sie gegen sexuelle Gewalt und sexistische Diskriminierung. Eingeladen waren ausschließlich Frauen und Intersexuelle, aber keine Männer. Sie zogen vom Goldenen Reiter bis zum Alaunplatz. Nach Angaben der Polizei blieb die Demonstration friedlich.