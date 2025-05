In Sachsen wollen heute hunderte Vertreter von Theatern und Orchestern gegen die geplanten Kürzungen im Kulturetat protestieren. Am Vormittag ist eine Kundgebung vor dem Dresdner Landtag geplant, wenn dort das Plenum zusammenkommt. Insgesamt muss die Kultur mit 2,5 Millionen Euro weniger auskommen, so sieht es der Doppelhaushalt 2025/26 vor, der im Juni verabschiedet werden soll.