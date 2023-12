Bei einer Demonstration der linken Szene in der Dresdner Innenstadt hat es am Sonnabend mehrere Straftaten gegeben. Wie die Polizei mitteilte, zündeten bisher unbekannte Täter Pyrotechnik. Außerdem hätten sich einige Demonstranten vermummt. Die Polizei ermittelt darüber hinaus wegen des Verdachts der Billigung von Straftaten. Laut Polizeidirektion Dresden wurde während der Demo über Lautsprecher Musik abgespielt. Bei einem Lied gibt es den Angaben zufolge wegen des Textes den Verdacht einer Straftat.

Anlass für die Demonstration waren laut den Veranstaltern neben dem Urteil im Lina E.-Verfahren auch Hausdurchsuchungen und Ermittlungen gegen die linke Szene nach dem "Tag X" in Leipzig. Reichlich 350 Personen beteiligten sich nach Reporterangaben an der Kundgebung.

Die Demonstration war am Sonnabend gegen 15 Uhr am Bahnhof Mitte in Dresden gestartet. Anschließend liefen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unter anderem über die Weißeritzstraße, den Post- und Theaterplatz sowie die Albertstraße bis zur Bautzner Straße. An der Bautzner Straße fand eine Zwischenkundgebung statt. Der Aufzug führte danach bis zum Alaunplatz. Dort wurde die Versammlung um 18 Uhr beendet. Teilweise kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Insgesamt waren 130 Polizisten der Polizeidirektion Dresden und der Bereitschaftspolizei Sachsen im Einsatz.