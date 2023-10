Nahost-Konflikt Demos in Dresden enden friedlich

Auch in anderen Städten Deutschlands waren Menschen am Samstag auf die Straßen gegangen, um gegen die Gewalt im Nahen Osten zu protestieren. So versammelten sich in Frankfurt am Main trotz eines Demonstrationsverbots bis zu 300 Menschen zu einer pro-palästinensischen Kundgebung. Bei ihrem Umzug durch die Innenstadt wurden anti-israelische Rufe laut. Die Polizei nahm einzelne Personen in Gewahrsam. In Berlin kam es am Brandenburger Tor ebenfalls zu einer nichtgenehmigten Demonstration.