Neue Dauerausstellung in Dresden Deutsches Institut für Animationsfilm erweitert Fokus

09. Mai 2025, 04:00 Uhr

Das Deutsche Institut für Animationsfilm (DIAF) eröffnet am Freitag in den Räumen der Technischen Sammlungen Dresden die neue Dauerausstellung "Bild für Bild – Phase für Phase". Neben DEFA-Klassikern und Neuheiten aus dem Archiv rückt die Schau erstmals auch westdeutsches Schaffen in den Fokus.