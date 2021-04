Unbekannte haben aus einem Lkw zehn Paletten mit Schuhen gestohlen. Der Schaden beträgt rund 20.000 Euro, teilte die Polizei mit. Ein 46 Jahre alter Lkw-Fahrer hatte sich am Dienstagabend auf dem Parkplatz Finkenberg auf der Autobahn 13 Richtung Dresden schlafen gelegt. Am nächsten Morgen sah er die Spuren unbekannter Planenschlitzer. Die hatten an mehreren Stellen seines Fahrzeugs die Abdeckung zerschnitten und zehn Paletten gestohlen.