Die Verwaltungsmitarbeiter sind aber auch gefragt, weil viele Bürger noch unsicher sind bei den Speed-Capture-Stations, die ihnen unter anderem das Mitbringen der Passbilder ersparen sollen. An den Geräten könne man sein Passbild machen, was ja für den Ausweis zwingend notwendig sei. "Sie können auch die Unterschrift auf der Speed-Capture machen und außerdem den Fingerabdruck im Prozess aufnehmen. Der Antragsprozess, der sonst am Schalter stattfindet, wird somit deutlich verkürzt", sagt die Abteilungsleiterin Bürgerservice in der Stadtverwaltung Dresden, Katja Schöne.

Pro Antrag sind laut Stadt jetzt nur noch fünf Minuten notwendig. So will Dresden den Durchlauf erhöhen und die langen Wartezeiten auf einen Termin im Bürgerbüro von derzeit zwei auf nur noch eine Woche drücken. Wenn der neue Ausweis fertig ist, liegt er in der Dokumentenausgabebox bereit. "Sie brauchten in der Vergangenheit einen Termin für die Ausgabe eines Personaldokuments. Diese Termine wollten wir uns nun freischalten." Der Bürger müsse nicht mehr an einem Schalterplatz vorsprechen, sondern könne das Ausweisdokument über sein Gerät sicher abholen - ganz ohne Termin", sagt Blocher.