Die Reparatur der havarierten Abwasserleitung an der Talsperre Malter nimmt mehr Zeit in Anspruch als ursprünglich vorgesehen. Die Oberbürgermeisterin von Dippoldiswalde, Kerstin Körner (CDU), sagte, dass sich die Lieferung von Spezialbauteilen verzögert habe. Damit solle eine Art Schacht gebaut werden, durch den in Zukunft Kameras fahren können, um den Zustand der Abwasserleitung im Blick zu haben.

"Nach jetziger Planung wird die Leitung Ende Juli in Betrieb genommen. Bis dahin ist die Straßendecke noch offen. Wenn alles funktioniert, wird die Straße am 11. August wieder freigegeben", teilte Körner mit. Bei der Straße handelt es sich um die Neue Straße im Dippoldiswalder Ortsteil Seifersdorf. Im Februar war hier eine unterirdische Abwasserleitung in unmittelbarer Nähe zur Talsperre Malter an mehreren Stellen geplatzt. Ursprünglich sollte die Sperrung nur bis zum Beginn der Sommerferien am 10. Juli dauern.