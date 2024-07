In der Talsperre Malter darf vorübergehend nicht gebadet werden. Die zuständige Stadt Dippoldiswalde begründete das Verbot mit einer Abwasserhavarie. Den Angaben zufolge war durch einen elektrischen Defekt in der Nacht zum Sonntag bei Paulsdorf Abwasser in den Stausee geflossen. Daraufhin wurde auf Anordnung der Stadtverwaltung der Badebetrieb untersagt. Sämtliche Strandbäder blieben geschlossen. Die Bootsausleihe wurde nicht untersagt, aber das Springen von den Booten ins Wasser.