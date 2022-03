Der einstige AfD-Bundestagsabgeordnete und umstrittene Richter Jens Maier ist am Montag in die sächsische Justiz zurückgekehrt. Doch wie das sächsische Justizministerium mitteilte, wurde im Zuge seines Amtsantritts ein Disziplinarverfahren vom Landgericht Dresden gegen Maier eingeleitet. Es bestehe der Verdacht, dass Maier die Dienstpflichten zur Verfassungstreue, zur politischen Mäßigung und zu achtungs- und vertrauenswürdigem Verhalten verletzt habe, hieß es in einem entsprechenden Schreiben.