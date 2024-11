In der Nacht zum Freitag sind Unbekannte in ein Gehege von Weißbüschelaffen im Wildpark in Altenberg-Geising eingedrungen und haben einige Tiere gestohlen. Am Morgen waren Polizei und Wildtierpark-Chef zunächst davon ausgegangen, dass sieben der 14 Tiere gestohlen wurden. Zur Fütterungszeit gegen Mittag kamen dann überraschenderweise doch mehr Tiere zum Vorschein.