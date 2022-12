Wintersport Bobbahn in Altenberg bekommt 2,6 Millionen Euro Fördermittel

Die Kältetechnik kam vom VEB Maschinenbau Halle. Mit dem Kühlsystem waren etwa 30 Kältetechniker befasst. In dem dünnen Vorlaufrohr wird flüssiges Ammoniak in die Bahn gepumpt, in dem dickeren Rücklaufrohr kommt das Ammoniak gasförmig zurück. Die Kälte zur Kühlung der Bahn entsteht durch die Veränderung des Aggregatzustandes. Bildrechte: MDR/Christa Bessler