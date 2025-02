Die Biathlon-Arena in Altenberg steht in den Winterferien in Sachsen allen Ski-Langläufern offen. An vier Abenden (17.,19.,24.,26. Februar) können sie unter Flutlicht ihre Runden drehen. Das teilte die Touristinformation Altenberg mit. Die Strecken seien montags und mittwochs von 17 bis 19:30 Uhr für Jedermann geöffnet.