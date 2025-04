Eine rassistische Stellenanzeige des Sebnitzer Dachdeckers Ronney W. im Amtsblatt erschütterte am Donnerstag viele Menschen. Jetzt hat der Verlag Konsequenzen gezogen. Wie der Geschäftsführer der in Herzberg ansässigen Linus Wittich Medien KG, Andreas Barschtipan, mitteilte, ist in der Nacht zum Karfreitag die Entscheidung gefallen: "Wir haben dem für die Anzeige zuständigen Mitarbeiter fristlos gekündigt", sagte Barschtipan.