Eineinhalb Jahre nach einem mutmaßlich rassistisch motivierten Angriff auf eine Flüchtlingsunterkunft in Sebnitz hat die Staatsanwaltschaft Dresden Anklage gegen zwei Männer erhoben. Den 20 und 22 Jahre alten Deutschen wird vorgeworfen, am 22. Juli 2023 maskiert in das Haus eingedrungen zu sein und zwei afghanische Brüder angegriffen zu haben, wie die Anklagebehörde am Freitag mitteilte.