Nach einer Reihe von Explosionen in der Sächsischen Schweiz hat die Staatsanwaltschaft Dresden Anklage gegen fünf junge Männer erhoben. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, wird den Tatverdächtigen Sachbeschädigung in 13 Fällen und das Herbeiführen von Sprengstoffexplosionen in acht Fällen vorgeworfen.

Zwischen Juli und August 2020 kam es in der Sächsischen Schweiz zu mehreren Explosionen. Die Beschuldigten im Alter von 20 und 24 Jahren sollen mithilfe von Böllern und anderer Pyrotechnik unter anderem Briefkästen in Bad Schandau, ein Toilettenhäuschen in Sebnitz, einen Pumpstations-Schaltkasten in Neustadt/Sachsen und eine Scheune in Sebnitz zerstört haben.