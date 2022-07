Sommerzeit ist Wanderzeit. Doch wer kümmert sich um die Wege, Wegweiser und Bänke? Oft sind es Ehrenamtliche, die mit viel Liebe und Zeit all das in Schuss halten. "Wanderwegewart" heißt dieses Ehrenamt, für das oft der Nachwuchs fehlt. Das ist auch in Lauenstein im Osterzgebirge so. Deshalb haben dort einige Einwohner die Sache selbst in die Hand genommen. Sie nennen sich "Wanderwege-Cowboys und -girls".