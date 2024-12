Die Elbbrücke in Bad Schandau bleibt bis mindestens Mitte nächsten Jahres voll gesperrt. Wie Stephan Berger, Abteilungsleiter Mobilität im sächsischen Verkehrsministerium, am Dienstag bei einer Pressekonferenz sagte, ist das Bauwerk nicht mehr geeignet, eine größere Last zu tragen. "Die Brücke ist standsicher, sie trägt sich selbst", so Berger. Früher oder später müsse sie aber ersetzt werden. "Eine Nutzung wie bisher bekommen wir nicht mehr hin."