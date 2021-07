An die Tradition des Bergbaus im Osterzgebirge und die schwere Arbeit erinnern Bergmänner am Sonntag in Altenberg bei einem Bergaufzug. (Archivbild zeigt die Bergparade Chemnitz 2019).

An die Tradition des Bergbaus im Osterzgebirge und die schwere Arbeit erinnern Bergmänner am Sonntag in Altenberg bei einem Bergaufzug. (Archivbild zeigt die Bergparade Chemnitz 2019).

An die Tradition des Bergbaus im Osterzgebirge und die schwere Arbeit erinnern Bergmänner am Sonntag in Altenberg bei einem Bergaufzug. (Archivbild zeigt die Bergparade Chemnitz 2019). Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Erstmals nach drei Jahren Pause feiert Altenberg am Sonntag wieder den Tag des Bergmanns mit. Der zünftige Bergaufzug startet am Bergbaumuseum. Danach ziehen die Habitträger im Tross zum Festplatz am "Arno-Lippmann-Schacht". Dort soll um 10 Uhr eine rekonstruierte Fördermaschine wieder in Betrieb genommen werden, kündigte der Knappenverein Altenberg an. Das Festprogramm geht bis zum Nachmittag und endet nach 15 Uhr mit dem gemeinsamen Singen des Steigerliedes.