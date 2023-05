Nach dem holprigen Frühlingsstart stehen Sachsens Obstbäume nun in voller Blüte. Für Sachsens Obstbauern ist das allerdings nicht nur Grund zur Freude: "Es sieht so aus, als ob zu viel dranhängt", sagte der Geschäftsführer des Landesverbandes Sächsisches Obst, Udo Jentzsch, über die blühenden Apfelbäume. Der Fruchtansatz müsse vermindert und ausgedünnt werden, sonst würden die Bäume zu voll.

Auch die Sauerkirschen seien in Vollblüte, die ersten Süßkirschen dagegen schon verblüht. Laut Jentzsch sei jetzt intensive Pflegezeit, um Schäden durch Blattlaus oder Apfelmade zu vermeiden und zu düngen. Nachdem die Baumblüte in den vergangenen Jahren deutlich früher eingesetzt hatte, haben Jentzsch zufolge die Apfel- und Kirschblüten in diesem Jahr aufgrund der Wetterlage später angefangen zu sprießen. In den 1980er-Jahren habe das Blütenfest auch schon mal später im Mai gelegen, so Jentzsch. Auch die Erdbeerernte werde eine Woche später beginnen, auch wenn der Auftakt für den 25. Mai geplant sei.