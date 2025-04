Für den ausgebremsten Radverkehr auf der Bad Schandauer Brücke wurde kurzfristig eine Lösung geschaffen. Wie das sächsische Infrastrukturministerium (SMIL) am Donnerstag mitteilte, dürfen Radfahrer die Brücke ab sofort nutzen. Die entsprechende Beschilderung sei angebracht worden. Zusätzlich werde ein Überholverbot für Kraftfahrzeuge eingeführt, um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten. Zuvor hatten Farradfahrer ihren Unmut über das Verbot geäußert.

Temporäre Verkehrsschilder weisen demnach auf das Überholverbot hin. Nach Ostern soll die Fahrbahn entsprechend markiert werden, so das SMIL. Die aus DDR-Zeiten stammende Elbbrücke in Bad Schandau war fünf Monate lang aus Sicherheitsgründen für den Verkehr gesperrt worden. Nach ihrer Freigabe in diesem April wurde der Radverkehr überraschend von der Brücke verbannt. Das Infrastrukturministerium hatte das unter anderem mit Sicherheitsproblemen beim Überholen von Radfahrern begründet.