Zu früh gefreut: Wer mit dem Fahrrad über die am Donnerstag freigegebene Brücke in Bad Schandau will, muss absteigen und schieben. Das bestätigte eine Sprecherin aus dem Infrastrukturministerium MDR SACHSEN auf Nachfrage. "Aktuell ist es Fahrradfahrern aufgrund der derzeitigen verkehrsrechtlichen Anordnung tatsächlich untersagt, auf der Straße über die Brücke zu fahren", so eine Sprecherin. Vor einer Woche war von dem Radverkehrsverbot noch keine Rede.

Unmut unter Radfahrern

Bevor die Brücke in Bad Schandau im November überraschend aus Sicherheitsgründen gesperrt wurde, war sie für den Radverkehr passierbar. Seit der Verkehrsfreigabe in der vergangenen Woche, weisen in jeder Fahrtrichtung zwei Verkehrsschilder auf das Verbot hin. Bei Pendlern und Pendlerinnen, die mit dem Rad unterwegs sind, sorgt das Verbot für Unmut.

"Einige unserer Mitglieder fahren mit dem Zug aus Dresden zur Arbeit. Sie haben am Bahnhof in Bad Schandau ihr Fahrrad stehen und fahren den Rest mit dem Rad. Und auch für den touristischen Radverkehr spielt die Brücke eine wichtige Rolle", sagt Konrad Krause, Geschäftsführer von Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club Sachsen (ADFC) MDR SACHSEN. Einige der sachsenweit mehr als 10.000 Mitglieder hätten sich wegen des Radfahrverbots auf der Bad Schandauer Brücke an ihn gewandt und sich beschwert.

Die Sperrung für den Radverkehr nach der Freigabe für den restlichen Verkehr, findet er überzogen: "Wir hören immer in Sonntagsreden, dass umweltfreundliche Mobilität gefördert werden soll, und dann sehen wir, dass sie bei wichtigen Projekten, wenn es hart auf hart kommt, hinten runter fällt." Nachvollziehen kann er die Entscheidung nicht: "In den seltensten Fällen sind Räder ja schwerer als 7,5 Tonnen."

Grund: Leitschwellen und Busschleusen

Das sächsische Infrastrukturministerium nennt zwei Gründe für die Radfahrverbot. Zum einen sei wegen vorhandener Leitschwellen zwischen den beiden Fahrbahnen ein sicheres Überholen von Radfahrern nicht möglich.

Zum anderen seien Ampeln für die Überfahrt von Bussen vorgesehen. "Da Radfahrer langsamer sind als Autos, würden sich dadurch die Rotphasen der Ampel verlängern", heißt es dazu aus dem Ministerium.

Schleuse für Busse soll Überfahrt ermöglichen Das ist der Plan:

- An jedem Ende der Brücken sind jeweils zwei Ampeln, im Abstand von etwa einer Buslänge zueinander aufgestellt.



- Kommt ein Bus, fährt er vor bis zur ersten Ampel. Beide Ampeln stehen auf rot.

- Der Bus hat erst grün, wenn kein Fahrzeug mehr auf der Brücke ist.

- Hinter ihm müssen die Autos warten, bis der Bus die Brücke passiert hat.

Konrad Krause vom ADFC kennt die Pläne der Busschleuse. Aus seiner Sicht, liege die Verzögerung durch Radfahrerinnen und Radfahrer im Sekundenbereich. "Ein Pkw fährt 50 km/h, ein Radfahrer etwa 20 km/h. Man könnte es doch wenigstens mal ausprobieren, den Radverkehr über die Brücke zu lassen. Der Verkehr wird doch davon nicht zusammenbrechen."

Warum nicht einfach auf dem Gehweg Radfahren?

Auf dem Gehweg mit dem Rad zu fahren ist ebenfalls keine Option. "Weil man ja auf dem Fußweg sowieso sonst auch nicht Radfahren darf, ausgenommen Kinder natürlich", sagt die Ministeriumssprecherin. "Auf der Bad Schandauer Elbbrücke gibt es neben dem Gehweg keine extra Radspur." Und selbst wenn es die gäbe: "Das k.o.-Kriterium ist die Höhe des Brückengeländers. Das ist nicht hoch genug", sagte die Ministeriumssprecherin MDR SACHSAEN.

Sperrung für Radverkehr wird überprüft