"Es gibt keine schnellen Lösungen", sagt der langjährige Vorsitzende des Tourismusausschusses im Bundestag, Klaus Brähmig. "Der Supergau für die Region wäre, wenn die Brücke nicht mehr freigegeben wird. Nur mit Fähren kann man die Wirtschaft nicht aufrecherhalten." Ein Neubau würde laut Brähmig 70 bis 100 Millionen Euro kosten. Doch derzeit gebe es weder in Sachsen noch in Berlin eine funktionierende Regierung, die den Haushalt aufstellt.

Im Straßenverkehr sieht der Bürgermeister in Pirna für Bau und Stadtentwicklung, Markus Dreßler, keine akuten Probleme. Gegebenenfalls müsse man in Baustellen eingreifen, um Druckpunkte anzupassen, so Dreßler im Gespräch mit MDR SACHSEN. Mit dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) habe man vereinbart, die Ampeln auf der Umleitungsstrecke und in Pirna überprüfen zu lassen, ob man sie für die neue Verkehrssituation umprogrammieren könne.