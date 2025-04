Roman Wink ist Autor der Studie der Bertelsmann Stiftung "Bürgergeld: Anspruch, Realität, Zukunft". Darin wird auch beleuchtet, wie die Jobcenter ihre Mittel einsetzen. Wie viel davon in die Verwaltung fließt oder für Arbeitsförderung aufgewendet wird, sei ihnen bislang frei überlassen. Schaut man sich an, wie die Kosten bei beiden Posten gestiegen sind, ist nach Studie ein Ungleichgewicht zu verzeichnen. "In den vergangenen zehn Jahren sind die Kosten für die Verwaltung um 39 Prozent auf 6,5 Milliarden Euro gestiegen, während die Mittel zur Förderung von Leistungsbezieher und Leistungsbezieherinnen bei rund 3,8 Milliarden Euro verharren. Einige Jobcenter verschieben bis zu 70 Prozent dieser Gelder in die Verwaltung", heißt es da. Der Anteil derer, die durch die Jobcenter vermittelt wurden, sei dabei in den letzten Jahren stark gesunken. Vor zehn Jahren habe die Quote bei knapp 14 Prozent gelegen, 2023 nur noch bei 5,5 Prozent.