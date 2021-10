Die sächsische Polizei hat in der Nähe von Pirna elf Personen festgestellt, die von einem unbekannten Schleuser offenbar aus Tschechien in einem Kleintransporter nach Deutschland gebracht wurden. Ersten Erkenntnissen zufolge handelt es sich um syrische Staatsangehörige im Alter von 43 bis zwei Jahren, teilte die Bundespolizei mit. Sie hat die Bearbeitung des Falls von der Landespolizei übernommen und die Menschen in die Dresdner Erstaufnahmeeinrichtung gebracht.

Ermittlungen gegen mutmaßliche Schleuser

Wenig später stellten Bundespolizeibeamte auf dem Rastplatz "Am Heidenholz" an der Autobahn 17 zwei 16 und 26 Jahre alte Syrer ohne gültige Dokumente in einem Reisebus fest. Der jüngere der beiden wurde dem Jugendamt Pirna übergeben und der ältere in die Erstaufnahmeeinrichtung nach Dresden gebracht.



Weitere vier Syrer wurden auf demselben Rastplatz gestoppt, als sie in einem Auto mit norwegischem Kennzeichen nach Deutschland gebracht werden sollten. Zwei der Geschleusten stellten ein Asylgesuch, die beiden anderen sollen zurückgeschickt werden. Alle Fälle wurden laut Bundespolizei am Wochenende festgestellt, gegen die mutmaßlichen Schleuser laufen die Ermittlungen.

Neue Flüchtlingsroute über Belarus und Polen