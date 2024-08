Nach jahrelangen Planungen beginnt die Instandsetzung der Burg Hohnstein in der Sächsischen Schweiz. Am kommenden Mittwoch rücken die Bauarbeiter an, teilten das Landratsamt und die Stadtverwaltung von Hohnstein mit. Im ersten Bauabschnitt werde der Burggarten instandgesetzt. Dafür stünden mehr als vier Millionen Euro zur Verfügung.