Der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge ist der Corona-Hotspot in Deutschland. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der 7-Tage-Inzidenz dort am Sonnabend mit 1.146,2 an. Es folgen die bayerischen Landkreise Rottal-Inn (1.122,3) und Miesbach (1.117,0). Bereits am Freitag hatte der sächsische Landkreis die 1000er-Marke der Inzidenz gerissen.