Am Ostermontag hat es in Sebnitz eine Kundgebung der Partei "Die Linke" gegen Rassismus und Antisemitismus gegeben. Am Vormittag hatten sich dazu mehrere Menschen auf dem Marktplatz der Stadt versammelt. Nach Angaben der Veranstalter sollte so ein Zeichen für Vielfalt, Toleranz und gesellschaftlichen Zusammenhalt gesetzt werden.

