In Sebnitz im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge haben sich am Abend rund 450 Personen an einer Demonstration der rechtsextremem Freien Sachsen beteiligt. Das hat die Polizei MDR SACHSEN bestätigt. Zu einem Gegenprotest versammelten sich demnach rund 25 Personen. Die Freien Sachsen wollten sich nach eigenen Angaben mit einem Handwerksmeister aus Sebnitz solidarisieren. Dieser hatte mit einer rassistischen Stellenanzeige im Amtsblatt der Stadt bundesweit Kritik ausgelöst.