Am Freitag kündigte Sachsens Infrastrukturministerin Regina Kraushaar (CDU) an, dass voraussichtlich im April ein Belastungstest an der Brücke durchgeführt werden kann. Dabei sollen bis zu 200 Tonnen schwere, unbemannte Spezialfahrzeuge über die Brücke rollen. Hält die Brücke stand, so könnten ab Mai wieder Autos über die Straße rollen. Auch eine Behelfsbrücke und ein möglicher Ersatzneubau sind laut Ministerium aktuell in Planung.