Sprengstoffrecht - Pyrotechnische Artikel werden in die Gefahrengruppen F1 bis F4 eingeteilt.

- Wer Pyrotechnik der Kategorie F3 oder F4 einführen will, muss eine Erlaubnis der Überwachungsbehörde nachweisen.

- Privatpersonen dürfen laut Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung maximal ein Kilogramm Nettoexplosivmasse (NEM) von Feuerwerk der Kategorien F1 und F2 in bewohnten Räumen lagern. Zoll Dresden