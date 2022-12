Dass die Idee trotz eisiger Temperaturen und Schneetreiben gut ankam, zeigen die Zahlen. Die 40 Tickets für die Teilnehmer waren schon im Vorfeld vergeben. Etwa 1.200 meist junge Zuschauerinnen und Zuschauer waren ebenfalls an die Strecke geschlittert.



Teilnehmer Thomas Kuhnert, der extra aus Kamenz angereist war, beschrieb das Fahrerlebnis am Ende des Rennens lakonisch. "Es war sehr glatt." Auf der glatten Eisbahn sei es schwierig gewesen, das Fahrzeug überhaupt auf dem Kurs zu halten. "Aber ich denke auch, dass es für die Fahrsicherheit etwas bringt." Man merke, wie sich das Auto auf Eis verhalte. "Das hat man ja im Alltag nicht so oft."