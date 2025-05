Bildrechte: picture alliance/dpa | Marcus Brandt

Blutproben in der Luft Labor-Drohnen starten in Regelbetrieb

08. Mai 2025, 08:23 Uhr

In China sind Transport-Drohnen fast normal. Sie versorgen Menschen in entlegenen Gebieten. In Deutschland läuft das Business mit unbemannten Fluggeräten gerade erst an – in Sachsen steigen jetzt die ersten medizinischen Transportdrohnen in die Luft, die auch dicht besiedelte Gebiete überfliegen dürfen.