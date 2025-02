Anders ist das bei Matthias Rothermel aus Freising in Oberbayern. Er sagt: "Inzwischen kostet es mich keine Überwindung mehr." Es stehe eher die Vorfreude im Mittelpunkt, dass es gleich wieder vorbei sei, erklärt der 38-Jährige, der in Neuhermsdorf 100 Meter Brust schwimmt und dann noch mal 50 und 250 Meter krault. "Es ist halt was anderes als im Sommer. Man fühlt sich danach total erfrischt und belebt", beschreibt Rothermel das eisige Erlebnis.

Für Dieter Müller aus Rheinsberg in Brandenburg ist die Teilnahme am Eisschwimmen auch eine Rückkehr nach Sachsen. "Ich wurde in Leipzig geboren", sagt der 68-Jährige. Dass er Eisschwimmer ist, hängt jedoch mit seiner heutigen Heimat zusammen. "In Rheinsberg haben wir so viele Seen. Die schaffst du gar nicht alle im Sommer. Deshalb schwimme ich das ganze Jahr durch."